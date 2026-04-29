Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gerolstein

Gerolstein (ots)

Am Mittwoch, den 28.04.2026, kam es gegen 12:47 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Gerolstein.

Es kam zu starker Rauchentwicklung und einem hohen Sachschaden. Das Dachgeschoss brannte vollständig aus.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohn- und Geschäftsgebäude verhindert werden.

Mithilfe einer Drehleiter der VG Gerolstein konnten zwei Personen mit leichten Verletzungen gerettet werden. Sie wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Im Einsatz befanden sich rund 65 Einsatzkräfte der Feuerwehr, die Schnelle Einsatzgruppe, der Rettungsdienst mitsamt Notarzt und die Polizei.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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