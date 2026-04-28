Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung beim Weinerlebnis in Kröv

Kröv (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 26.04.2026, 18:30 Uhr bis Montag, den 27.04.2026, 08:15 Uhr kam es in der Gemeinde Kröv zu mehreren Sachbeschädigungen.

So wurden sechs Schilder des neuen digitalen Wanderwegs "Weinerlebnis" mutwillig beschädigt. Der oder die Täter zerstörten mit einem spitzen Gegenstand die QR-Codes dermaßen, dass diese unbrauchbar sind. Zu dem wurde an der Kesselstattkapelle ein Brunnen umgeworfen.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell