Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Binsfeld (ots)

Im Zeitraum 23.04.2026 bis 26.04.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Waldstraße in Binsfeld und versuchten hier durch Aufhebeln eines zum Garten hin gelegenen Fensters in das Anwesen einzudringen.

Der Versuch misslang, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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