PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 24.05.2026 bis 25.05.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des Krankenhauses in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Toyota RAV4 und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 23:25

    POL-PDWIL: Versuchter Diebstahl von Baumaterial

    Daun (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 24.04.2026, 16:30 Uhr bis Montag, den 27.04.2026, 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter einen Baucontainer an der L46 zwischen Daun und Gemünden auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Container kein Baumaterial entwendet und es entstand nur geringer Sachschaden. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 23:24

    POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Daun (ots) - Am Montag, den 27.04.2026 im Zeitraum von 12:30 - 18:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in Daun-Neunkirchen, in der Straße "Zum Asseberg", zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Rangieren auf dem Parkplatz ein ordnungsgemäß abgestellter PKW (VW Polo) am hinteren linken Kotflügel ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 23:22

    POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Mehren (ots) - Am Montag, den 27.04.2026 im Zeitraum von 13:30 - 15:15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Mehren, auf dem Parkplatz neben der Kirche, zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle. Beim Rangieren in der Parkbucht fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen eine dortige Mauer. Teile der Mauer lösten sich und fielen gegen einen PKW, der neben dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren