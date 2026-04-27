Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Diebstahl von Baumaterial

Daun (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 24.04.2026, 16:30 Uhr bis Montag, den 27.04.2026, 07:30 Uhr brachen unbekannte Täter einen Baucontainer an der L46 zwischen Daun und Gemünden auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Container kein Baumaterial entwendet und es entstand nur geringer Sachschaden.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell