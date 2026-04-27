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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Daun (ots)

Am Montag, den 27.04.2026 im Zeitraum von 12:30 - 18:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in Daun-Neunkirchen, in der Straße "Zum Asseberg", zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle.

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde beim Rangieren auf dem Parkplatz ein ordnungsgemäß abgestellter PKW (VW Polo) am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650

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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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