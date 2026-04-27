Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 26.04.2026 gegen 14:13 Uhr befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer aus der VG Trier-Land die Landstraße 52 zwischen Hasborn und Wittlich.

Hier kam er infolge von Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.

Er wurde leicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

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