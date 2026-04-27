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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 26.04.2026 gegen 11:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Speicher die Kreisstraße 25 aus Flußbach kommend in Richtung Wittlich-Neuerburg.

Hier kam er auf einer abschüssigen Strecke in einem Kurvenverlauf zu weit auf die Gegenfahrbahn, so dass er mit dem Personenkraftwagen eines entgegenkommenden 63-jähriger Fahrzeugführers aus dem benachbarten Saarland kollidierte.

Der 30-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 63-Jährige, sowie seine 57-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt zur Untersuchung ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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