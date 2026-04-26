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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten

Bernkastel / Kinheim (ots)

Im Bereich der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle, unter Beteiligung von Motorrädern, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.

Am Freitag, den 24.04.26, gegen 06:40 Uhr, verlor ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der B50 alt, zwischen Bernkastel und Longkamp, die Kontrolle über sein Zweirad. Infolgedessen stürzte der Fahrer auf die Fahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden PKW kollidierte. Durch den Unfall erlitt der Motorradfahrer schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Während der Unfallaufnahme war die Straße für die Dauer von ca. einer Stunde voll gesperrt.

Am Samstag, den 25.04.2026, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der L58 / K62, in der Gemarkung Kinheim, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad, welches mit zwei Personen besetzt war. Die 72-jährige Fahrzeugführerin des PKW übersah beim Einfahren in den Kreuzungsbereich das herannahende, vorfahrtsberechtige Motorrad. Durch den Zusammenstoß erlitt der 57-jährige Motorradfahrer leichte, seine 56-jährige Sozia schwere Verletzungen. Auch die Fahrzeugführerin des PKW wurde durch den Unfall leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Tel.: 06531-95270
pibernkastel-kues@polizi.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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