Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 25.04.2026 gegen 16:55 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet die "Alte Garnison" in Richtung des "Klausener Wegs" in Wittlich.

Beim Abbiegevorgang im Kreuzungsbereich übersah er einen 67-jährigen Fahrradfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet und kollidierte mit diesem.

Der Radfahrer wurde schwerverletz in ein Krankenhaus verbracht.

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