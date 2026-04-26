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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Piesport (ots)

Am 25.04.2026, gegen 17:20 Uhr, führte eine Streife der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eine Verkehrskontrolle mit einem PKW-Führer in der Ortslage Piesport durch. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,3 Promille ergab. Folglich wurde gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde sichergestellt und bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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