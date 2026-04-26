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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnhausbrand

Kröv (ots)

Aktuell kommt es aufgrund eines Wohnhausbrandes in Kröv zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Aufgrund der Rauchentwicklung wird empfohlen Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bei dem Objekt handelt es sich um ein unbewohntes Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch den Brand niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an. Daher wird gebeten zunächst von Presseanfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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