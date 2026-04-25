Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: "Girls Day" bei der Polizei- und Kriminalinspektion Wittlich

Wittlich (ots)

Am 23.04.2026 öffneten die Kriminal- und Polizeiinspektion Wittlich ihre Türen für 12 Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren, welche m Rahmen des sogenannten "Girls Day" einen Einblick in die polizeiliche Arbeit gewinnen wollten.

Die Teilnehmerinnen besuchten vormittags zunächst die Kriminalinspektion Wittlich, wo sie Einblicke in die verschiedenen Kommissariate und deren Zuständigkeiten erhielten.

Ab dem Mittag wurden ihnen dann Informationen zum Einstellungs- und Ausbildungsverfahren bei der Polizei durch die Einstellungsberaterinnen gegeben.

Ein Highlight zum Abschluss des Tages stellte eine kleine Vorführung der Hundestaffel im Hof der Polizeiinspektion Wittlich dar.

Die Teilnehmerinnen zeigten sich begeistert von den Eindrücken.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell