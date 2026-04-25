Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bengel (ots)

Am 24.04.2026 gegen 19:10 Uhr befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer aus der VG Traben-Trarbach die Moselstraße in Bengel.

Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und verletzte sich leicht.

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