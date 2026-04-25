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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 24.04.2026 gegen 18:00 Uhr befuhr ein anfänglich unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen den Parkplatz in der Karrstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen und beschädigte diesen.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Aufgrund aufmerksamer Zeugen konnte ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet als Unfallverursacher ermittelt werden.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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