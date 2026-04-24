Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Wittlich (ots)

Am 21.04.2026 gegen etwa 23:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter in die "Altneugasse" in Wittlich und beschädigten hier insgesamt vier Briefkästen im Bereich der dortigen Anwesen.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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