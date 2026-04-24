PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Klausen und Diefenbach (ots)

Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen musste die Polizeiinspektion Wittich am 23.04.2026 registrieren.

Gegen 15:02 Uhr befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden die Kreisstraße 27 von Flußbach in Richtung Diefenbach. Hier kam er kurz vor der Ortslage von Diefenbach vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers bei nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Der 57-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen 16:30 Uhr befuhr eine 84-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 50 von Klausen in Richtung Salmtal. Hier kam sie aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Personenkraftwagen eines entgegenkommenden 59-Jährigen aus der VG Wittlich-Land. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeugführer mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 05:46

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Im Zeitraum 20.04.2026 bis 23.04.2026 befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Wahlholzer Straße in Wittlich. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Hyundai I30 und beschädigte diesen im Bereich der hinteren Stoßstange. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 15:40

    POL-PDWIL: Parkplatz Kaufland - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

    Bitburg (ots) - Am Mittwoch den 22.04.2026 kam es in der untersten Parkebene des Kaufland-Parkhauses in Bitburg, im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:05, Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein grauer BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug im Rahmen des Ein- oder Ausparkens im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der/Die Fahrzeugführer*in entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren