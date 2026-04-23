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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Parkplatz Kaufland - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Bitburg (ots)

Am Mittwoch den 22.04.2026 kam es in der untersten Parkebene des Kaufland-Parkhauses in Bitburg, im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:05, Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein grauer BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug im Rahmen des Ein- oder Ausparkens im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der/Die Fahrzeugführer*in entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich diesbezüglich bei etwaigen Hinweisen mit der Polizeiinspektion Bitburg unter der Telefonnummer 06561 96850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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