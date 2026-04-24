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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Gotha (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 02.10 Uhr öffneten Unbekannte 
gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Carl-von-Ossietzky-Straße.
Anschließend entwendeten die Täter Bargeld in unbekannter Höhe. Zudem
wurde ein im Bereich geparkter Toyota beschädigt. Der entstandene 
Sachschaden beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 6.000 Euro. 
Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Tätern um zwei 
Personen, eine davon kann wie folgt beschrieben werden:
-männlich
-kurze Haare
-bekleidet mit einer schwarzen Jacke
-führte einen weißen Rucksack mit sich
-fuhr ein blaues Fahrrad.
Die Polizei sucht Personen, die Hinweise zum Sachverhalt, zu den 
Unbekannten oder deren Aufenthaltsort tätigen können. Zeugen werden 
gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer:
0100597/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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