Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Gotha (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 02.10 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Anschließend entwendeten die Täter Bargeld in unbekannter Höhe. Zudem wurde ein im Bereich geparkter Toyota beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 6.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Tätern um zwei Personen, eine davon kann wie folgt beschrieben werden: -männlich -kurze Haare -bekleidet mit einer schwarzen Jacke -führte einen weißen Rucksack mit sich -fuhr ein blaues Fahrrad. Die Polizei sucht Personen, die Hinweise zum Sachverhalt, zu den Unbekannten oder deren Aufenthaltsort tätigen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0100597/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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