Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Pkw und Straßenbahn auf Frankfurter Straße

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw mit drei Verletzten in der Kasseler Südstadt wurde die Polizei am gestrigen Dienstagabend gerufen. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr auf der Frankfurter Straße. Ein 25 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Göttingen war zu dieser Zeit mit seinem Audi A3 in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. In Höhe der Beethovenstraße wollte der Autofahrer wenden und bog dazu nach links auf den Gleiskörper der Straßenbahn ab, wo sich jedoch von hinten gerade eine Tram näherte. In der Folge stieß die ebenfalls in stadtauswärtiger Richtung fahrenden Straßenbahn mit der Fahrerseite des Audis zusammen. Bei dem Aufprall wurden der Autofahrer selbst sowie seine beiden 22 und 24 Jahre alten Mitfahrerinnen leicht verletzt und anschließend mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. In der Straßenbahn wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden an der Front der Tram, welche ihre Fahrt anschließend noch fortsetzen konnte, wurde mit rund 5.000 Euro beziffert, an dem Audi entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Während der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen musste die Frankfurter Straße stadtauswärts vorübergehend voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Sperrung konnte gegen 21 Uhr wieder aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell