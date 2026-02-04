Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Unfall wegen Überholmanöver im Schneetreiben nahe Klinikum: Ermittler fahnden nach flüchtigem weißen SUV mit Kasseler Kennzeichen
Kassel (ots)
Kassel-Fasanenhof:
Den Verursacher eines Unfalls durch ein gefährliches Überholmanöver in der Straße "Eisenschmiede" in Kassel am gestrigen Dienstagabend suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es sich um einen weißen SUV vom Hersteller Mercedes oder Hyundai mit Kasseler Kennzeichen gehandelt haben, der unbeschädigt blieb und in die Schaumbergstraße flüchtete. Dort verliert sich seine Spur.
Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Unfall im dichten Schneetreiben gegen 18:15 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit war ein 40 Tonner Lkw an der Steigung der Eisenschmiede aufgrund der winterglatten Straßenverhältnisse mit sehr langsamer Geschwindigkeit unterwegs. Plötzlich soll der unbekannte Unfallverursacher den Sattelzug überholt haben, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Eine entgegenkommende 23-jährige Frau am Steuer eines Nissan lenkte nach links, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden, wodurch sie mit dem Lkw kollidierte. Nach dem direkt vor seinen Augen stattgefundenen Unfall setzte der Fahrer des weißen SUV ein Stück zurück und bog in die Schaumbergstraße ab, ohne sich um den Gesamtschaden von rund 7.000 Euro zu kümmern. Darüber hinaus wurde die 23-jährige Autofahrerin aus Kassel bei dem Unfall leicht verletzt.
Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.
