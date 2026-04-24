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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots)

Gestern befuhren eine 67-jährige Fahrerin eines Opel sowie ein 85-jähriger Fahrer eines Ford in genannter Reihenfolge die B7 in Richtung Creuzburg. Als die Opel-Fahrerin nach links abzubiegen beabsichtigte und dabei ihre Geschwindigkeit verringerte, übersah dies der 85-Jährige offenbar und fuhr auf den Pkw auf. Infolgedessen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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