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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gotha (ots)

Heute Mittag ereignete sich in Gotha ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden ist. Die Fahrradfahrerin befand sich in der Mohrenstraße in einem Kreisverkehr, als ein 71-jähriger Fahrer eines Renaults ebenfalls in diesen einzufahren beabsichtigte. Vermutlich übersah der Fahrzeugführer die Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam und die Radfahrerin stürzte. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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