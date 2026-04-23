LPI-GTH: Quad aus Garage entwendet

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Abend kam es zu umfangreichen Suchmaßnahmen nach einem vermissten Jungen aus Gräfinau-Angstedt, Der 7-Jährige wurde gegen 19.45 Uhr der Polizei als vermisst gemeldet. Es wurden unverzüglich intensive Fahndungsmaßnahmen mit hohem Kräfteansatz eingeleitet. Unter anderem kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Das Kind konnte indes wenige Stunden später in einem sich ...

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