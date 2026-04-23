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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Quad aus Garage entwendet

Gotha (ots)

Durch ein oder mehrere Unbekannte wurde im Tatzeitraum vom 22.04.2026, 17.00 Uhr bis 23.04.2026, 09.30 Uhr ein Quad in der Ziehgasse entwendet. Der oder die Täter öffneten zuvor gewaltsam eine Garage. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf circa 7.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer: 0099934/2026) entgegen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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