LPI-GTH: Verfahren eingeleitet
Arnstadt (ots)
Ein Verfahren wurde gestern gegen einen 25-Jährigen eingeleitet. Der Mann hatte zuvor eine 23 Jahre alte Frau beleidigt und verbal bedroht. Der Sachverhalt ereignete sich zur Mittagszeit in der Triniusstraße. (jd)
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