LPI-GTH: Entwendeter Transporter festgestellt - Haftbefehl erlassen
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Peugeot Experts (siehe Pressemeldung http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6258437) am 18. April 2026 stellten Beamte diesen im Rahmen einer Kontrolle am Montagmorgen unmittelbar vor der polnischen Grenze fest. Am 21. April 2026 wurde gegen den 21-jährigen lettischen Fahrzeugführer, zugleich Tatverdächtigen, Haftbefehl erlassen. Er wurde anschließend in eine JVA überführt. (jh)
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