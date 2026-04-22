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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Entwendeter Transporter festgestellt - Haftbefehl erlassen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Peugeot Experts (siehe Pressemeldung http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6258437) am 18. April 2026 stellten Beamte diesen im Rahmen einer Kontrolle am Montagmorgen unmittelbar vor der polnischen Grenze fest. Am 21. April 2026 wurde gegen den 21-jährigen lettischen Fahrzeugführer, zugleich Tatverdächtigen, Haftbefehl erlassen. Er wurde anschließend in eine JVA überführt. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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