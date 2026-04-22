LPI-GTH: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Nachmittag kam es in der Ernst-Thälmann-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Die beiden Beteiligten befuhren in gleicher Richtung die Straße. Der 34-jährige Skoda-Fahrer wollte nach rechts in die Zeppelinstraße abbiegen und übersah offenbar dabei den auf dem Fahrradstreifen neben ihm befindlichen 47-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß , wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. (jh)
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