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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag kam es in der Ernst-Thälmann-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Die beiden Beteiligten befuhren in gleicher Richtung die Straße. Der 34-jährige Skoda-Fahrer wollte nach rechts in die Zeppelinstraße abbiegen und übersah offenbar dabei den auf dem Fahrradstreifen neben ihm befindlichen 47-jährigen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß , wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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