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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kraftstoff entwendet

Gotha (ots)

Ein bis dahin Unbekannter begab sich gestern am frühen Abend auf ein Baustellengelände in der Erfurter Landstraße. Aus einem Lkw entwendete der Mann mehrere Liter Dieselkraftstoff. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, welcher die Polizei informierte. Ein 51-Jähriger konnte somit als möglicher Tatverdächtiger bekannt gemacht werden. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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