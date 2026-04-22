LPI-GTH: Berauscht
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Eine 46-jährige Fahrerin eines Ford wurde gestern Vormittag einer Verkehrskontrolle in der Straße "Gänseweg" unterzogen. Ein im Rahmen der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen die 46-Jährige wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)
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