LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - In der zurückliegenden Nacht wurde ein 45-jähriger Fahrer eines Opel einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 45-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) ...

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