LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt
Ilmenau (ots)
Einen Schaden von circa 500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einer Verkehrsinsel in der Karl-Liebknecht-Straße. Gestern, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 09.00 Uhr, ist der Unbekannte offenbar über die Verkehrsinsel gefahren, beschädigte diese und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug, nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0097805/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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