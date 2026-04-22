PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

Ilmenau (ots)

Einen Schaden von circa 500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an einer Verkehrsinsel in der Karl-Liebknecht-Straße. Gestern, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 09.00 Uhr, ist der Unbekannte offenbar über die Verkehrsinsel gefahren, beschädigte diese und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug, nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0097805/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - In der zurückliegenden Nacht wurde ein 45-jähriger Fahrer eines Opel einer Verkehrskontrolle in der Hauptstraße unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem zeigte ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 45-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

    Eisenach (ots) - Ein 27-jähriger Fahrer eines BMW befuhr in den frühen Stunden des heutigen Tages die Straße "Rennbahn". Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 27 Jahre alten Mann eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 11:00

    LPI-GTH: Kollision

    Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots) - Die Chausseestraße wurde heute Morgen aufgrund eines Verkehrsunfalles temporär voll gesperrt. Ein 26-jähriger Fahrer eines Renault befuhr die Straße in Richtung Emleben. Ein 63-jähriger Fahrer eines MAN befuhr die B247 von Gotha in Richtung Ohrdruf. Offenbar missachtete der 26-Jährige die Ampelanlage, welche Rot zeigte und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem MAN. Der 26 Jahre alte Mann wurde leicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren