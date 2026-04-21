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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots)

Ein 27-jähriger Fahrer eines BMW befuhr in den frühen Stunden des heutigen Tages die Straße "Rennbahn". Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 27 Jahre alten Mann eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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