LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Eisenach (ots)
Ein 27-jähriger Fahrer eines BMW befuhr in den frühen Stunden des heutigen Tages die Straße "Rennbahn". Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bekannt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 27 Jahre alten Mann eingeleitet. (jd)
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