LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots) - Die Chausseestraße wurde heute Morgen aufgrund eines Verkehrsunfalles temporär voll gesperrt. Ein 26-jähriger Fahrer eines Renault befuhr die Straße in Richtung Emleben. Ein 63-jähriger Fahrer eines MAN befuhr die B247 von Gotha in Richtung Ohrdruf. Offenbar missachtete der 26-Jährige die Ampelanlage, welche Rot zeigte und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem MAN. Der 26 Jahre alte Mann wurde leicht ...

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