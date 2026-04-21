Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision zweier Lkw

Thörey (Ilm-Kreis) (ots)

Zwei Lkw kollidierten gestern Nachmittag im Bereich Am Sülzenbrückener Wege/Am Burgsteig. Ein 40-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr die Straße "Am Sülzenbrückener Wege" und beabsichtigte seine Fahrt über die Kreuzung hinweg fortzusetzen. Dabei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen, welcher sich mit seinem Lkw auf der Straße "Am Burgsteig" befand. Aufgrund des Zusammenstoßes war der Lkw des 59 Jahre alten Mannes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

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