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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots)

Ein 46-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit seinem Lkw die Stedtfelder Straße. Polizeibeamte führten im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer durch. Dieser zeigte einen Wert von rund 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 21.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Fahrrad entwendet

    Ilmenau (ots) - Ein schwarzes Fahrrad des Typs "Bergamont Revox" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Das Fahrrad war mittels Fahrradschloss an einem Geländer gesichert. Der entstandene Beuteschaden liegt bei ungefähr 700 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 17. April, 20.00 Uhr und dem 18. April, 11.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0096846/2026) entgegen. (jd) ...

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  • 20.04.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Diebstahl aus Garage

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Werkzeuge im Wert von circa 500 Euro entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen aus einer Garage eines Garagenkomplexes im Bereich "Am Dornheimer Berg". Zudem wurde Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages verursacht. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 03. April und heute, 09.25 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124(Bezugsnummer: 0096429/2026) entgegen. (jd) Rückfragen ...

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  • 20.04.2026 – 13:30

    LPI-GTH: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

    Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Im Tatzeitraum vom 18.04.2026, 03.00 Uhr bis 20.04.2026, 10.30 Uhr beschädigten Unbekannte in der Friedensstraße ein Kraftfahrzeug. Es wurden alle Scheiben vom BMW eingeschlagen, vier Reifen zerstochen und die Frontscheinwerferverblendung abgerissen. Der Gesamtschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern ...

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