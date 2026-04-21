LPI-GTH: Alkoholisiert
Eisenach (ots)
Ein 46-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit seinem Lkw die Stedtfelder Straße. Polizeibeamte führten im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer durch. Dieser zeigte einen Wert von rund 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)
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