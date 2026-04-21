LPI-GTH: Alkoholisiert

Ilmenau (ots) - Ein schwarzes Fahrrad des Typs "Bergamont Revox" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Das Fahrrad war mittels Fahrradschloss an einem Geländer gesichert. Der entstandene Beuteschaden liegt bei ungefähr 700 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 17. April, 20.00 Uhr und dem 18. April, 11.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0096846/2026) entgegen. (jd) ...

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