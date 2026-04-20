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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Im Tatzeitraum vom 18.04.2026, 03.00 Uhr bis 20.04.2026, 10.30 Uhr beschädigten Unbekannte in der Friedensstraße ein Kraftfahrzeug. Es wurden alle Scheiben vom BMW eingeschlagen, vier Reifen zerstochen und die Frontscheinwerferverblendung abgerissen. Der Gesamtschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern machen können. Hinweise werden unter der Tel. 03677/601124, Bezugs-Nr. 26091430 entgegengenommen. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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