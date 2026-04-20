LPI-GTH: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere bislang Unbekannte beabsichtigten in der Zeit zwischen dem 15. April, 11.30 Uhr und dem 17. April, 14.00 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Ichtershäuser Straße einzudringen, was allerdings misslang. Der oder die Täter verursachten Sachschaden an einer Balkontür in geschätzter Höhe von 1.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0094684/2026) in ...

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