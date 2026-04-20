LPI-GTH: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug
Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)
Im Tatzeitraum vom 18.04.2026, 03.00 Uhr bis 20.04.2026, 10.30 Uhr beschädigten Unbekannte in der Friedensstraße ein Kraftfahrzeug. Es wurden alle Scheiben vom BMW eingeschlagen, vier Reifen zerstochen und die Frontscheinwerferverblendung abgerissen. Der Gesamtschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern machen können. Hinweise werden unter der Tel. 03677/601124, Bezugs-Nr. 26091430 entgegengenommen. (jh)
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