LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - ~Von einem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Lohmühlenweg" entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen einen weißen Peugeot Expert. Zuvor wurde gewaltsam das Zufahrtstor zum Grundstück geöffnet. Die Tat ereignete sich am 18. April, gegen 02.30 Uhr. Der Beuteschaden wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt. Eine Person, welche nach ersten Erkenntnissen mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden kann, kann wie folgt ...

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