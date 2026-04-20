PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere bislang Unbekannte beabsichtigten in der Zeit zwischen dem 15. April, 11.30 Uhr und dem 17. April, 14.00 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Ichtershäuser Straße einzudringen, was allerdings misslang. Der oder die Täter verursachten Sachschaden an einer Balkontür in geschätzter Höhe von 1.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0094684/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Skoda die L1044 von Kornhochheim in Richtung Thörey. Im Kreuzungsbereich zur BAB 4 beabsichtigte der Mann nach rechts in Fahrtrichtung Frankfurt zu fahren, kam jedoch nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht im ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Fahrzeug entwendet

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - ~Von einem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße "Lohmühlenweg" entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen einen weißen Peugeot Expert. Zuvor wurde gewaltsam das Zufahrtstor zum Grundstück geöffnet. Die Tat ereignete sich am 18. April, gegen 02.30 Uhr. Der Beuteschaden wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt. Eine Person, welche nach ersten Erkenntnissen mit der Tat in Zusammenhang gebracht werden kann, kann wie folgt ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Fahrrad entwendet

    Ilmenau (ots) - Ein E-Bike der Marke "Trenoli Brenta" in der Farbe Rot metallic entwendeten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam aus einer Garage in der Oberpörlitzer Straße. Das Beutegut hat einen Wert von circa 2.000 Euro. Die Tat wurde am 17. April, gegen 15.00 Uhr polizeilich bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0094736/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren