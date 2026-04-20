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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Skoda die L1044 von Kornhochheim in Richtung Thörey. Im Kreuzungsbereich zur BAB 4 beabsichtigte der Mann nach rechts in Fahrtrichtung Frankfurt zu fahren, kam jedoch nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme wurde zu Beweiszwecken angeordnet. Der Skoda wurde abgeschleppt, Personen wurden nicht verletzt. Ein Verfahren gegen den 35 Jahre alten Mann wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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