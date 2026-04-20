Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung Trickbetrug - Aktuell Anrufe im Umkreis Waltershausen

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Aktuell kommt es vermehrt zu Anrufen von angeblichen Polizeibeamten im Bereich Waltershausen. Der unbekannte Anrufer versuchte in allen Fällen unter dem Vorwand verschiedener Legenden mittels Nachfragen Erkenntnisse über vorhandene Vermögenswerte der potentiellen Opfer zu erlangen. Die Senioren beendeten die Gespräche, sodass kein Vermögensschaden entstand.

-Rufen Sie im Zweifel bei der Behörde an, von der die Amtsperson stammen soll. Wichtig hierbei ist, dass Sie sich die Telefonnummer selber heraussuchen. -Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer auswählen, empfiehlt die Polizei Angehörigen mit ihren Eltern über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Weitergehende Informationen zum Thema finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.d e/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jh)

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