PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung Trickbetrug - Aktuell Anrufe im Umkreis Waltershausen

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Aktuell kommt es vermehrt zu Anrufen von angeblichen Polizeibeamten im Bereich Waltershausen. Der unbekannte Anrufer versuchte in allen Fällen unter dem Vorwand verschiedener Legenden mittels Nachfragen Erkenntnisse über vorhandene Vermögenswerte der potentiellen Opfer zu erlangen. Die Senioren beendeten die Gespräche, sodass kein Vermögensschaden entstand.

-Rufen Sie im Zweifel bei der Behörde an, von der die Amtsperson stammen soll. Wichtig hierbei ist, dass Sie sich die Telefonnummer selber heraussuchen. -Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer auswählen, empfiehlt die Polizei Angehörigen mit ihren Eltern über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Weitergehende Informationen zum Thema finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.d e/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Offenbar unter dem Einfluss von Amphetamin/Methamphetamin befuhr eine 39-Jährige mit einem Opel die Ortslage Altenfeld am gestrigen Vormittag. Dies zeigte ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführter Drogenvortest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Frau zu Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die 39-Jährige wurde eingeleitet. Sie erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere bislang Unbekannte beabsichtigten in der Zeit zwischen dem 15. April, 11.30 Uhr und dem 17. April, 14.00 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Ichtershäuser Straße einzudringen, was allerdings misslang. Der oder die Täter verursachten Sachschaden an einer Balkontür in geschätzter Höhe von 1.000 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0094684/2026) in ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend befuhr ein 35-jähriger Fahrer eines Skoda die L1044 von Kornhochheim in Richtung Thörey. Im Kreuzungsbereich zur BAB 4 beabsichtigte der Mann nach rechts in Fahrtrichtung Frankfurt zu fahren, kam jedoch nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren