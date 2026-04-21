LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Werkzeuge im Wert von circa 500 Euro entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen aus einer Garage eines Garagenkomplexes im Bereich "Am Dornheimer Berg". Zudem wurde Sachschaden in Höhe eines unteren dreistelligen Eurobetrages verursacht. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 03. April und heute, 09.25 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124(Bezugsnummer: 0096429/2026) entgegen. (jd) Rückfragen ...

mehr