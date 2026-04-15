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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Frontalzusammenstoß auf Landstraße + Unfallverursacher gesucht +

Giessen (ots)

Leun: Frontalzusammenstoß auf Landstraße

Zu einem Unfall mit zwei Verletzten kam es am Dienstagabend (14.04.2026) gegen 22:55 Uhr auf der L 3052 bei Leun. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer aus Solms war mit seinem Fahrzeug aus Richtung Ehringshausen kommend in Fahrtrichtung Leun unterwegs. Hierbei scherte er aus, um einen vor ihm fahrenden BMW X1 zu überholen. Während des Überholvorgangs stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Zuvor streifte der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug bereits den X1. Der Solmser trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort veranlassten Polizeibeamte eine Blutentnahme, um festzustellen, ob der Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand. Der 46-jährige Lkw-Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Unverletzt blieb hingegen der 26-jährige X1-Fahrer. Der Gesamtsachschaden wird auf 76.500 EUR geschätzt. Bis 00:50 Uhr musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

Haiger: Unfallverursacher gesucht

Im Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug am Donnerstag (09.04.2026) zwischen 12:00 Uhr und 14:10 Uhr einen schwarzen Seat Ateca, der in Haiger-Offdilln in der "Neue Straße" in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt war. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Dillenburg zu melden (Tel.: 02771 9070).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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