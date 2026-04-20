LPI-GTH: Diebstahl aus Garage

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Offenbar unter dem Einfluss von Amphetamin/Methamphetamin befuhr eine 39-Jährige mit einem Opel die Ortslage Altenfeld am gestrigen Vormittag. Dies zeigte ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführter Drogenvortest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Frau zu Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die 39-Jährige wurde eingeleitet. Sie erwartet ein empfindliches Bußgeld sowie ...

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