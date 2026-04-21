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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Die Chausseestraße wurde heute Morgen aufgrund eines Verkehrsunfalles temporär voll gesperrt. Ein 26-jähriger Fahrer eines Renault befuhr die Straße in Richtung Emleben. Ein 63-jähriger Fahrer eines MAN befuhr die B247 von Gotha in Richtung Ohrdruf. Offenbar missachtete der 26-Jährige die Ampelanlage, welche Rot zeigte und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem MAN. Der 26 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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