PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Frauenwald (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 23.45 Uhr kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Straße "Promenade". Dort war eine Scheune eines 73-Jährigen in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 73 Jahre alte Mann leicht verletzt. Eine nachglühende Feuerschale als Brandursache ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht auszuschließen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Kollision zweier Lkw

    Thörey (Ilm-Kreis) (ots) - Zwei Lkw kollidierten gestern Nachmittag im Bereich Am Sülzenbrückener Wege/Am Burgsteig. Ein 40-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr die Straße "Am Sülzenbrückener Wege" und beabsichtigte seine Fahrt über die Kreuzung hinweg fortzusetzen. Dabei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen, welcher sich mit seinem Lkw auf der Straße "Am Burgsteig" befand. Aufgrund des Zusammenstoßes war der Lkw des 59 Jahre alten Mannes nicht ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Eisenach (ots) - Ein 46-Jähriger befuhr gestern Nachmittag mit seinem Lkw die Stedtfelder Straße. Polizeibeamte führten im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer durch. Dieser zeigte einen Wert von rund 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 09:00

    LPI-GTH: Fahrrad entwendet

    Ilmenau (ots) - Ein schwarzes Fahrrad des Typs "Bergamont Revox" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Das Fahrrad war mittels Fahrradschloss an einem Geländer gesichert. Der entstandene Beuteschaden liegt bei ungefähr 700 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 17. April, 20.00 Uhr und dem 18. April, 11.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0096846/2026) entgegen. (jd) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren