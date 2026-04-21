Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Frauenwald (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 23.45 Uhr kam es zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Straße "Promenade". Dort war eine Scheune eines 73-Jährigen in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der 73 Jahre alte Mann leicht verletzt. Eine nachglühende Feuerschale als Brandursache ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht auszuschließen. (jd)

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