Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen in Schalksmühle und Lüdenscheid

Schalksmühle/Lüdenscheid (ots)

Im Rahmen des "Netzwerks Geschwindigkeit" führte die Polizei heute Radarmessungen durch.

In Schalksmühle-Dahlerbrück (Volmestraße) passierten vormittags 411 Fahrzeuge die Messstelle. Es gab zwölf Verwarngelder. Ein Pkw (MK) war innerorts mit 64 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs.

Am Mittag folgten Kontrollen im Honseler Bruch in Lüdenscheid. Von 293 Fahrzeugen waren 26 zu schnell. 25 Fahrer zahlten ein Verwarngeld, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. Ein Pkw (SI) passierte die 30er-Zone mit 50 km/h.

Die Polizei setzt ihre Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit fort. (dill)

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