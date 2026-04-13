Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah den Unfallflüchtigen?

Menden (ots)

An der Pastor-Quade-Straße, auf dem Parkplatz einer dortigen Bank, kam es am Samstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 13:26 und 14:10 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen dort geparkten blauen VW Golf. 1.500 Euro Schaden waren zu verzeichnen. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Er hinterließ neben dem Sachschaden auch roten Lackaufrieb, so dass der Flüchtige möglicherweise mit einem roten Fahrzeug unterwegs war. Wer hat den Unfall gesehen? Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen. (dill)

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