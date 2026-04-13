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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfallflucht angezeigt

Hemer (ots)

Am Hammerscheid kam es zwischen dem 8.4., 15 Uhr und dem 9.4., 18 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher touchierte mit einem unbekannten Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Das beschädigte Auto stand in Fahrtrichtung Am Lusebrink geparkt. Es entstanden etwa 1000 Euro Schaden. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte einfach davon. Nun wird wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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