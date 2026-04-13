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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im Kreisgebiet - Polizei zieht Wochenendbilanz

Märkischer Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende (10.04. bis 12.04.2026) führte die Polizei im Märkischen Kreis erneut Radarkontrollen durch. An insgesamt sechs Messstellen in Iserlohn, Menden, Kierspe und Lüdenscheid registrierten die Beamten zahlreiche Verstöße.

Am Freitag und Samstag standen Iserlohn und Menden im Fokus. In den 30er-Zonen der Oestricher Straße (Iserlohn) und des Fasanenwegs (Menden) lag der Höchstwert jeweils bei 51 km/h. Besonders auffällig war die Quote in Iserlohn-Rheinen: Auf der Ruhrtalstraße überschritten 79 Fahrer das dortige 30-km/h-Limit, der Spitzenreiter wurde mit 64 km/h gemessen. An der Seilerseestraße fiel zudem ein Pkw mit 100 km/h statt erlaubter 70 km/h auf.

Am Sonntag setzten die Beamten die Kontrollen in Kierspe (Volmestraße) und Lüdenscheid (Bräuckenstraße) fort. Innerhalb geschlossener Ortschaften wurden hier Höchstwerte von 73 km/h bzw. 71 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Insgesamt wurden an diesem Tag 33 weitere Verstöße geahndet.

Die Polizei mahnt zur Einhaltung der Tempolimits und kündigt fortlaufende Kontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit an. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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