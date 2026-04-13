Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rückblick vom Wochenende: Polizei mehrfach angegangen

Festnahmen

Einbrüche und mehr

Märkischer Kreis (ots)

Werdohl - Anzeigen nach wiederholter Ruhestörung: Polizeibeamte angegriffen

Gestern Abend kam es in und vor einer Wohnung am Bahnhofsplatz wiederholt zu Ruhestörungen. Polizeibeamte rückten kurz vor 19 Uhr erstmals an und ermahnten zur Ruhe. Das Ergebnis des zweiten Einsatzes nur 30 Minuten später war bereits eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen das Landesimmissionsschutzgesetz. Bereits hier verhielten sich die Anwesenden äußerst unkooperativ. Da man sich weiterhin nicht angemessen ruhig verhielt und es zu Anwohnerbeschwerden kam, folgte eine weitere Stunde später der dritte Polizeieinsatz. Mehrere Streifen waren erforderlich, um das Zusammentreffen final zu beenden. Trotz Platzverweisen weigerten sich mehrere stark alkoholisierte Personen zu gehen. Zwei Männer (21 und 26 Jahre) leisteten so erheblichen körperlichen Widerstand, dass sie überwältigt und in Gewahrsam genommen werden mussten. Hierbei setzten die Beamten auch ein Distanzelektroimpulsgerät (sog. Taser) ein. Zwei Polizisten wurden u.a. durch Schläge der Angreifer leicht verletzt. Die beiden Angreifer und eine weitere Person, die den Platzverweis nicht befolgt hatte, wurden zur Ausnüchterung in eine Zelle verbracht. Nun wird wegen tätlichen Angriffs auf bzw. Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (dill)

Plettenberg - Angriff auf Polizeistreife / Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Polizisten wurden Freitagabend zum Gansmecker Weg gerufen. Anlass waren zunächst Angaben zu einem Streit. Vor Ort stritt sich zwar niemand, allerdings fanden die Beamten eine stark alkoholisierte Person vor, die Hilfe benötigte. Die Polizisten riefen einen Rettungswagen zur Hilfe. Während man auf den Rettungsdienst wartete, verhielt sich eine ebenfalls anwesende 50-jährige Frau äußerst aggressiv und verlangte von den Beamten, zu verschwinden. Schlussendlich musste sie überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Sie hatte versucht die Polizisten zu schlagen, ihnen eine Kopfnuss zu geben und sie zu bespucken. Die Beamten brachten sie in eine Zelle und zeigten sie wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte an.

Zeugen bemerkten gestern Abend, gegen 20.30 Uhr, verdächtige Personen auf dem Gelände einer Firma am Wasserwerk und riefen die Polizei. Die beiden Männer versuchten bei Eintreffen der Beamten in einem Auto zu flüchten. Polizisten gelang es den Fluchtversuch zu unterbinden und die mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen. Auto und mutmaßliche Tatbeute wurden sichergestellt. Gegen die beiden Männer (32 und 37) wird nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt. (dill)

Herscheid - Einbruch angezeigt

Unbekannte Täter drangen zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend in einen Lagerraum an der Habbeler Straße ein. Sie entwendeten Metall. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Wer hat in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)

Meinerzhagen - Widerstand nach Drogenfahrt

Eine Frau aus Hamm (55) steht im Verdacht, erst unter Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren zu sein und anschließend Widerstand geleistet zu haben. Eine Polizeistreife kontrollierte die Frau Freitagnachmittag an der Ihnestraße. Weil ein Drogenvortest positiv verlief, sollte sie die Beamten für eine Blutprobe mit zur Wache begleiten. Da sie sich vehement weigerte in den Streifenwagen zu steigen, musste sie überwältigt werden. Eine Polizistin wurde hierbei leicht verletzt. Gegen sie wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt. (dill)

Lüdenscheid - Einbruch gescheitert / Scheiben eingeschlagen

Unbekannte versuchten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen an der Weißenburgstraße einzubrechen. Ihr Versuch die Terrassentür eines Wohnhauses aufzubrechen misslang. Nun wird wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

Unbekannte Täter beschädigten am Wochenende die Scheiben zweier Geschäfte, indem sie sie mit Steinen einwarfen. Zwischen Sonntagmorgen und heute Früh traf es eine Bäckerei am Vogelberger Weg. Zwischen Samstagabend und heute Morgen die Scheiben eines Supermarktes an der Altenaer Straße. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise an die Wache Lüdenscheid erbeten. (dill)

Iserlohn - Mutmaßlicher Dieb festgenommen / Kraftstoff-Diebstahl angezeigt

Zeugen meldeten Sonntagnachmittag eine verdächtige Person. Ein Mann soll demnach den Schließzustand mehrerer geparkter Autos geprüft und sich so Zutritt zu mindestens einem unverschlossenen Auto verschafft und dieses durchwühlt haben. Polizeibeamte fahndeten nach dem 62-Jährigen. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde mutmaßliches Diebesgut gefunden. Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen und wegen Diebstahls angezeigt. Die Polizei mahnt an, Fahrzeuge immer gründlich zu verschließen und niemals Wertgegenstände zurückzulassen.

Diebe brachen zwischen Samstagnachmittag und heute Früh den Tankdeckel eines LKW auf und entwendeten mehrere hunderte Liter Kraftstoff. Das Fahrzeug stand an der Liegnitzer Straße. Wer hat im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

Einbrecher drangen zwischen Freitagabend und Montagmorgen gewaltsam über ein Fenster in eine Firma an der Corunna Straße ein. Die Täter entwendeten Bargeld und elektronische Geräte. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

Diebe schlugen am Wochenende die Scheibe eines Snackautomaten an der Raiffeisenstraße ein und entwendeten Ware. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn entgegen.

Ein bisher unbekannter Täter warf gestern Abend, 19.30 Uhr, am Schützenhof die Fensterscheibe einer Firma ein. Eine Zeugin bekam dies mit und rief die Polizei. Der Täter flüchtete unerkannt. Er wurde wie folgt beschrieben: Männlich, schlank, 180-185 cm groß, kurze blonde Haare, roter Kapuzenpullover, graue Hose und dunkler Rucksack. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters machen können. (dill)

Hemer - Einbruch in Geschäft und Seniorenheim

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Samstag in ein Geschäft an der Hauptstraße einzubrechen. Hierfür beschädigten sie ein Fenster. Offenbar gelangten sie jedocht nicht hinein. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen, die zwischen Freitagabend und Samstagmorgen Verdächtiges beobachtet haben. In der Nacht zu heute hebelten Einbrecher die Tür zur Küche eines Seniorenheims an der Parkstraße auf. Offenbar machten sie jedoch keine Beute. Auch hier ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Altena - Einbruch und Sachbeschädigung

Ein Mann beschädigte Freitagabend, etwa 22 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäftes an der Lennestraße. Zeugen bekamen den Vorfall mit und gaben eine Beschreibung ab. Trotz Fahndung blieb der Verdächtige jedoch verschwunden. Er war männlich, 175-180 cm groß, etwas kräftiger, trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkelblaue Jeans. Hinweise nimmt die Wache Altena entgegen.

Einbrecher schlugen am späten Freitagabend die Fensterscheibe eines Wohnhauses an der Bahnhofstraße ein. Sie flüchteten offenbar vom Tatort und machten keine Beute. Wer hat gegen 23.30 Uhr verdächtige Personen gesehen? Die Polizei nimmt Hinweise zum versuchten Einbruchdiebstahl unter 02352/9199-0 entgegen. (dill)

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