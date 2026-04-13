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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollwoche "Speed" im Kreis

Lüdenscheid / MK (ots)

Diese Woche steht im Zeichen der Geschwindigkeit. Eben diese wird im Rahmen der europaweiten Kontrollaktion Roadpol in den Städten und Gemeinden verstärkt überwacht. Interessierte Pressevertreter haben am Mittwoch die Möglichkeit, in Lüdenscheid einen solchen Kontrolleinsatz zu besuchen. Hier wird um Kontaktaufnahme bis Dienstagmittag, 12.30 Uhr, per Mail oder Telefon an die hiesige Pressestelle gebeten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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