Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollwoche "Speed" im Kreis

Lüdenscheid / MK (ots)

Diese Woche steht im Zeichen der Geschwindigkeit. Eben diese wird im Rahmen der europaweiten Kontrollaktion Roadpol in den Städten und Gemeinden verstärkt überwacht. Interessierte Pressevertreter haben am Mittwoch die Möglichkeit, in Lüdenscheid einen solchen Kontrolleinsatz zu besuchen. Hier wird um Kontaktaufnahme bis Dienstagmittag, 12.30 Uhr, per Mail oder Telefon an die hiesige Pressestelle gebeten. (lubo)

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