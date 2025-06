Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche - Farbe versprüht

Hemer (ots)

Unbekannte haben zwischen dem 12. Mai und Mittwochnachmittag ein Fenster eines am Ennertsweg abgestellten Wohnmobils aufgehebelt. Der Eindringling hinterließ einen Joint und andere Utensilien, hat aber nichts gestohlen. Die Polizei stellte die Gegenstände sicher.

Metalldiebe haben zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagmorgen an der Oesestraße zugeschlagen. An einer Firma hebelten sie zunächst eine Scheibe auf und brachen eine Garage auf. Aus dieser entwendeten sie Buntmetall. An einer zweiten Firma schlugen sie mehrere Scheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Gestohlen wurde dort jedoch nichts. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

In der Nacht zum Mittwoch besprühte ein Unbekannter an der Mozarstraße Hauswand, Schaufenster, eine Laterne und ein Wartungshäuschen mit blauem Lack. Die Polizei stellte eine weggeworfene Sprühdose sicher. Ein Zeuge berichtete, dass gegen 23 Uhr sein Hund angeschlagen habe, ohne dass er eine Ursache feststellen konnte. Möglicherweise bemerkte das Tier die oder den Sprayer. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell