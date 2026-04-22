LPI-GTH: Kabeldiebstahl von Firmengelände
Gotha (Landkreis Gotha) (ots)
Im Tatzeitraum vom 26.03.2026 bis 16.04.2026 ereignete sich auf einem Firmengelände in der Galettistraße in Gotha ein Diebstahl. Es wurde ein 100 Meter langes Starkstromkabel entwendet. Der Wert des Kabels beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer: 0097842/2026) entgegen. (jh)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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